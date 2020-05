Carlo Conti, la voce che circola sul suo conto è davvero “boom” (Di venerdì 1 maggio 2020) La stagione estiva si avvicina sempre più e anche la televisione è pronta per fornire al pubblico qualche nuovo programma, nonostante le grandi difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Uno dei protagonisti dell’estate 2020 sarà sicuramente Carlo Conti sulla Rai; infatti, condurrà una trasmissione diversa che parlerà del mondo della musica. Un tuffo nel passato per il presentatore, visto che ad inizio carriera aveva lavorato per un bel po’ di tempo in radio e sulle classifiche musicali. Il palinsesto tv dei prossimi mesi cercherà di proporre novità e di provare ad offrire ai telespettatori qualcosa di innovativo, proprio per riparare alla carenza di programmi provocati dal male del momento. Non a caso hanno subito modifiche o sono state cancellate diverse trasmissioni, come ad esempio ‘Ballando con le ... Leggi su caffeinamagazine Carlo Conti “deejay” nel suo nuovo programma Rai : le anticipazioni

Carlo Conti torna in tv : il nuovo programma dopo La Corrida sospesa

Carlo Conti - David di Donatello senza ospiti e pubblico : “Ci adatteremo” (Di venerdì 1 maggio 2020) La stagione estiva si avvicina sempre più e anche la televisione è pronta per fornire al pubblico qualche nuovo programma, nonostante le grandi difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Uno dei protagonisti dell’estate 2020 sarà sicuramentesulla Rai; infatti, condurrà una trasmissione diversa che parlerà del mondo della musica. Un tuffo nel passato per il presentatore, visto che ad inizio carriera aveva lavorato per un bel po’ di tempo in radio e sulle classifiche musicali. Il palinsesto tv dei prossimi mesi cercherà di proporre novità e di provare ad offrire ai telespettatori qualcosa di innovativo, proprio per riparare alla carenza di programmi provocati dal male del momento. Non a caso hanno subito modifiche o sono state cancellate diverse trasmissioni, come ad esempio ‘Ballando con le ...

IlContiAndrea : Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più ven… - ItaliaRai : Cosa vedremo questa settimana: #IlVolo in concerto nella meravigliosa cornice dell'Arena di Verona, con la partecip… - ItaliaRai : #UnAvventuraStraordinaria#IlVoloInArena Stasera @ilvolo in concerto nella meravigliosa cornice dell'Arena di Veron… - AleStile_94 : RT @IlContiAndrea: Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più venduti… - PatriziaAlessa2 : RT @IlContiAndrea: Rai Uno e Carlo Conti metteranno in campo a giugno un nuovo progetto televisivo, tra classifica degli album più venduti… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti Carlo Conti, la voce che circola sul suo conto è davvero “boom” Caffeina Magazine Il fratello di Carlone, primo morto di coronavirus in Sardegna: "Mi sfrattano dal bar"

Suo fratello, Carlo, è stato la prima vittima del Covid-19 a Cagliari. Andrea Tivinio ha dovuto fare i conti, prima, con lo sciacallaggio (il nome è stato reso pubblico da qualcuno in barba alle più e ...

Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio: scaletta e ospiti, da Emma i Modà

Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio. Lo speciale di Carlo Conti andato in onda nel 2016 per il cinquantennale della carriera del gruppo sarà riproposto nella prima serata di Rai1, con tutti gli os ...

Suo fratello, Carlo, è stato la prima vittima del Covid-19 a Cagliari. Andrea Tivinio ha dovuto fare i conti, prima, con lo sciacallaggio (il nome è stato reso pubblico da qualcuno in barba alle più e ...Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio. Lo speciale di Carlo Conti andato in onda nel 2016 per il cinquantennale della carriera del gruppo sarà riproposto nella prima serata di Rai1, con tutti gli os ...