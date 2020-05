Campania, De Luca: "Mascherine obbligatorie. Chi non le indossa è una bestia" (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca avverte tutti i suoi conterranei in vista dell'inizio della Fase 2 da lunedì prossimo:"Voglio insistere su una cosa: dobbiamo essere rigorosi sull'obbligo di indossare Mascherine fuori casa e se è possibile rispettare il distanziamento sociale. è indispensabile e noi saremo rigorosissimi. Chi non la indossa è una bestia perché non ha rispetto per anziani e famiglie"Per quanto riguarda la reperibilità delle Mascherine, De Luca ha assicurato che saranno disponibili anche nei supermercati oltre che nelle farmacie e ha detto:"Noi le abbiamo prodotte, acquistate e consegnate a 2,5 milioni di famiglie. A questo deve corrispondere un atteggiamento di responsabilità. La Campania ha prodotto 4,5 milioni Mascherine e ne ha messo in produzione un altro milione e 250mila per i bambini: è ... Leggi su blogo Fase due in Campania - dietrofront di De Luca : «Via le fasce orarie per l'uscita dei cittadini e sì al take away e al footing»

«Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso che dobbiamo chiudere tutti. Di questo passo lo faremo e aspetteremo che ci paghi lui lo stipendio a fine mese». E’ quanto sostiene ...

De Luca: “Mascherine obbligatorie in Campania. Chi non le indossa è una bestia”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha tenuto il consueto discorso informativo del venerdì. Questi tutti i punti toccati e le sue parole nel dettaglio: “Assistiamo a livello naziona ...

