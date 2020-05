Basket: la Draft Lottery NBA 2020 è stata rinviata a data da destinarsi (Di sabato 2 maggio 2020) Cominciano le grandi manovre per dare al Draft NBA 2020 un’altra fisionomia. Il primo passo arriva con il rinvio a data da destinarsi della Draft Lottery e della Draft Combine, due momenti fondamentali nel percorso verso l’evento principale. In particolare, la Draft Lottery doveva avere luogo il 19 maggio e avrebbe determinato l’ordine con il quale le franchigie avrebbero scelto i giocatori. Per quanto riguarda invece la Draft Combine, originariamente prevista anch’essa per maggio, si tratta di un evento nel quale i giocatori vengono visionati, sotto tutti i punti di vista, da coach, GM e scout della NBA. A causa della pandemia di coronavirus, questo particolare momento aveva già subito tutta una serie di appropriate variazioni. La lega professionistica americana diramerà ulteriori informazioni con il tempo. Intanto si continua ad attendere la ... Leggi su oasport Basket : la Draft Lottery NBA 2020 è stata rinviata a data da destinarsi

In questo mese di maggio la NBA aveva in programma la Draft Lottery (il giorno 19) e la Draft Combine (dal 21 al 24) a Chicago. Nella riunione prevista del board del 1° maggio, come era lecito attende ...

Quattro ragazzi con un sogno in comune: l’Nba. Paul Eboua, Jordan Bayehe, Aristide Mouaha e Dut Mabor, si sono dichiarati al Draft Nba 2020 e tutti provengono dalla Stella Azzurra Roma, lo storico viv ...

