Arese | la quarantena non ferma i furti | rubate le gomme a una 500

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 1 maggio 2020) Strade deserte, negozi chiusi, tutti a casa. Ma adlanon. Le auto rimaste ferme in queste settimane di emergenza del coronavirus sono prese di mira dai ladri. Nella notte scorsa, ignoti hanno smontato le quattrodi una Fiat 500 lasciata in sosta in via Groane. I ladri hanno … L'articolo, lanonlea una 500 proviene da Il Notiziario.