Amici Speciali, assenze clamorose: ecco perché. Il mistero di Nigiotti (Di venerdì 1 maggio 2020) Fervono i preparativi per “Amici Speciali – Insieme per l’Italia”, la versione di “Amici All Star” pensata per raccogliere fondi contro il Coronavirus. Ci sono alcune assenze “clamorose”, poiché certi concorrenti erano stati annunciati ufficialmente. Parliamo per esempio del ballerino Sebastian Melo Taveira, che in questi giorni ha spiegato personalmente sulle sue Instagram Stories perché non ci sarà. Lo ha fatto perché molti follower gli hanno chiesto se sarebbe stato presente o no, ma in realtà la notizia era già uscita. Il motivo dell’ assenza di Sebastian (terzo classificato ad “Amici” del 2017) è drammaticamente banale in questo periodo: non può muoversi a causa dell’emergenza sanitaria. Ha scritto che guarderà e sosterrà i colleghi da ... Leggi su pianetadonne.blog Enrico Nigiotti assente ad Amici Speciali | Il mistero del cantante tagliato fuori dal talent

Amici Speciali - per Maria De Filippi : "sarà un programma all’insegna della solidarietà”

Amici Speciali - anche Enrico Nigiotti verso l'assenza. Coronavirus o motivi personali - il silenzio sospetto (Di venerdì 1 maggio 2020) Fervono i preparativi per “– Insieme per l’Italia”, la versione di “All Star” pensata per raccogliere fondi contro il Coronavirus. Ci sono alcune”, poiché certi concorrenti erano stati annunciati ufficialmente. Parliamo per esempio del ballerino Sebastian Melo Taveira, che in questi giorni ha spiegato personalmente sulle sue Instagram Stories perché non ci sarà. Lo ha fatto perché molti follower gli hanno chiesto se sarebbe stato presente o no, ma in realtà la notizia era già uscita. Il motivo dell’ assenza di Sebastian (terzo classificato ad “” del 2017) è drammaticamente banale in questo periodo: non può muoversi a causa dell’emergenza sanitaria. Ha scritto che guarderà e sosterrà i colleghi da ...

poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - IlContiAndrea : #AmiciSpeciali partirà a maggio e sarà una maratona di solidarietà con 7 cantanti e 5 ballerini (solo due donne). E… - AmiciUfficiale : Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo… - ClaudiaBreve : “Perché sono in pochi, al mondo, a intuire perfettamente come stai. Solo gli amici speciali, le mamme o i grandi a… - SusyAuri14 : Amici:? Amici Speciali:? #circozzi -