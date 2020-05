1 maggio, Casellati: "Ridisegnare un'Italia nuova capace di creare occasioni di crescita" (Di venerdì 1 maggio 2020) «Quest'anno, con il Paese stretto nella morsa della crisi sanitaria, la Festa del Lavoro assume un significato particolare: al ricordo delle storiche battaglie dei lavoratori e delle conquiste sindacali sul piano dei diritti, va accompagnata la riflessione sull'urgenza di Ridisegnare un'Italia nuova, capace di creare occasioni di crescita e di rilancio per i nostri settori produttivi e basata sul lavoro per tutti quale architrave di un Paese libero, moderno, equo, competitivo». Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. «I dati occupazionali e il numero delle aziende che rischiano di chiudere è allarmante. Ciò induce ad accelerare il varo di misure chiare, incisive e coordinate per tutelare i lavoratori e le attività economiche e per restituire agli Italiani la possibilità di guardare al domani ... Leggi su agi (Di venerdì 1 maggio 2020) «Quest'anno, con il Paese stretto nella morsa della crisi sanitaria, la Festa del Lavoro assume un significato particolare: al ricordo delle storiche battaglie dei lavoratori e delle conquiste sindacali sul piano dei diritti, va accompagnata la riflessione sull'urgenza diun'didie di rilancio per i nostri settori produttivi e basata sul lavoro per tutti quale architrave di un Paese libero, moderno, equo, competitivo». Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Elisabetta. «I dati occupazionali e il numero delle aziende che rischiano di chiudere è allarmante. Ciò induce ad accelerare il varo di misure chiare, incisive e coordinate per tutelare i lavoratori e le attività economiche e per restituire aglini la possibilità di guardare al domani ...

