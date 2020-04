Wonder Woman, Patty Jenkins conferma i piani per un terzo film e uno spin-off sulle Amazzoni (Di giovedì 30 aprile 2020) Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, rivela di avere già in mente gli archi narrativi per un terzo film e uno spin-off sulle amazzoni. Wonder Woman 1984 arriverà ad agosto nelle sale, ma la regista Patty Jenkins pensa già al futuro del franchise, che sembrerebbe avere in cantiere un terzo film dedicato alla storia di Diana Prince e persino uno spin-off sulle Amazzoni. Secondo quanto riportato dal sito CBR, durante un'intervista con Total film, Jenkins avrebbe infatti rivelato di avere in mente qualcosa, e che dei piani per i prossimi capitoli della storia sarebbero eventualmente già stati abbozzati. La regista di Wonder Woman ha dichiarato: "Non sarà qualcosa a cui mi dedicherò finché questo film Wonder Woman 1984 non arriverà nelle sale, perché vorrei ... Leggi su movieplayer Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming - parola di Warner Bros.

Wonder Woman 1984 : svelato il rating del film con Gal Gadot

Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart (Di giovedì 30 aprile 2020), regista di, rivela di avere già in mente gli archi narrativi per une uno-offamazzoni.1984 arriverà ad agosto nelle sale, ma la registapensa già al futuro del franchise, che sembrerebbe avere in cantiere undedicato alla storia di Diana Prince e persino uno-offAmazzoni. Secondo quanto riportato dal sito CBR, durante un'intervista con Totalavrebbe infatti rivelato di avere in mente qualcosa, e che deiper i prossimi capitoli della storia sarebbero eventualmente già stati abbozzati. La regista diha dichiarato: "Non sarà qualcosa a cui mi dedicherò finché questo1984 non arriverà nelle sale, perché vorrei ...

ParamountItalia : Wonder Woman compie 36 anni ??????? Tanti auguri alla favolosa #GalGadot? - WarnerBrosIta : Buon compleanno alla magnifica Gal Gadot, splendida Wonder Woman! - ciorancore : @bastbux Vogliamo un film con Flavia Vento nel ruolo di Wonder Woman che prende a frustate i maschilisti (e Renzi) - maria_micola : RT @LuccaCandG: Buon compleanno a Gal Gadot...o Wonder Woman, come preferite! #WonderWoman - MaritaMirante : @sararigby7 Sei instancabile Sara ... come Wonder woman !!!! ?????????? -