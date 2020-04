Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani respinge un cavaliere: Tina furiosa (Di giovedì 30 aprile 2020) Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne rifiuta Sogno Positivo: “Non sono interessata” E’ da poco terminata una nuova elettrizzante puntata di Uomini e Donne. E anche in questa circostanza ampio spazio è stato dedicato a Gemma Galgani, la quale ha continuato a conoscere i suoi corteggiatori misteriosi. oggi però Maria De Filippi ha dato la chance alla dama del Trono Over di Uomini e Donne di vedere uno di questi, il cui nickname usato nella chat è Sogno Positivo. Quest’ultimo si è quindi collegato via skype, asserendo di avere 65 anni e di seguire le gesta di Gemma Galgani da ormai oltre 2 anni. L’uomo ha anche confessato di sperare di poter aver presto modo di conoscerla anche dal vivo. Tuttavia però quest’ultima l’ha subito gelato, dichiarando di pensare tutto il bene sul suo conto, ma di non essere purtroppo ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne | Sossio Aruta annuncia : “Tornerò al Trono Over!”

