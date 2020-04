Udinese, De Paul: l’argentino è uno dei centrocampisti più pericolosi (Di giovedì 30 aprile 2020) De Paul è forse il principale trascinatore dell’Udinese. Si tratta di uno dei centrocampisti che in Serie A tirano di più Nonostante l’eccellente stagione dell’anno scorso, alla fine De Paul è rimasto all’Udinese. In una squadra piuttosto fisica e difensiva, con poche soluzioni offensive, l’argentino è di fatto uno dei principali accentratori della manovra. I bianconeri si affidano molto a lui. Va segnalato come De Paul, considerando mezzali e mediano, sia uno dei centrocampisti che più concludono verso la porta in campionato. 52 tiri fin qui, con una media di 2.6 tentativi per 90′. Solo Mandragora (suo compagno di squadra) e Luis Alberto fanno meglio di lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Udinese - Marino : «Dobbiamo rifare il centrocampo - De Paul può partire»

Udinese - Marino : «Musso sarà tra i primi 5 al mondo. De Paul…»

Calciomercato Udinese - Mandragora e De Paul verso la cessione (Di giovedì 30 aprile 2020) Deè forse il principale trascinatore dell’. Si tratta di uno deiche in Serie A tirano di più Nonostante l’eccellente stagione dell’anno scorso, alla fine Deè rimasto all’. In una squadra piuttosto fisica e difensiva, con poche soluzioni offensive, l’argentino è di fatto uno dei principali accentratori della manovra. I bianconeri si affidano molto a lui. Va segnalato come De, considerando mezzali e mediano, sia uno deiche più concludono verso la porta in campionato. 52 tiri fin qui, con una media di 2.6 tentativi per 90′. Solo Mandragora (suo compagno di squadra) e Luis Alberto fanno meglio di lui. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Calciomercato Lazio, Gotti: 'De Paul da Champions, ma l'Udinese non svende' - infoitsport : Udinese, Gotti: 'De Paul e Musso hanno molto mercato' - LALAZIOMIA : - infoitsport : Udinese, Gotti: 'De Paul è un talento da Champions, ma non svenderemo i nostri big' - infoitsport : Inter e Milan, Gotti: 'De Paul e Musso hanno molto mercato, ma l'Udinese non svende' -