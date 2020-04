Tra Governo e Calabria va a carte bollate

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Alla fine il ministro Francesco Boccia prende il cellulare e la chiama: “Jole, modifica l’ordinanza, troviamo un accordo”. Dall’altra parte del telefono c’è la governatrice Santelli, presidente forzista della, ribelle al punto da snobbare l’incontro tra i governatori e il titolare del Ministero degli Affari regionali. Boccia prova ad evitare lo scontro diretto, ma non ci riesce. Dalla governatrice arriva un secco “no”: bar, pasticcerie e ristoranti saranno aperti, nonostante il divieto previsto dal decreto Conte.Boccia si spazientisce e invia una lettera di diffida che annuncia di fronte alle telecamere del Tg1 dopo una giornata di battaglia a distanza che non ha prodotto i risultati sperati. Si passa così alle: “Se non sarà modificata, l’ordinanza sarà ...