"Senza accordo sul protocollo, stop alla Serie A dal governo": Spadafora in tackle (Di giovedì 30 aprile 2020) "In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una sintesi tra il Comitato e la Federcalcio gli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sarà il governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibile". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora su Mi Manda Rai3. "In questo secondo caso ci assumeremmo noi le responsabilità della decisione -ha aggiunto Spadafora -. Bisogna lanciare un appello anche alla Serie A per finire qui polemiche e ... Leggi su liberoquotidiano Spadafora - “Senza accordo sul protocollo della FIGC il governo chiederà lo stop della Serie A”

Gazzetta - Il diktat di Mertens ad ADL : "Niente rinnovo senza accordo sulle multe"

DOPO IL CONSIGLIO UE/ Europa senza accordo - flop di Italia e Francia (Di giovedì 30 aprile 2020) "In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sulpresentato. Se verrà trovata una sintesi tra il Comitato e la Federcalcio gli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sarà ila decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibile". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzosu Mi Manda Rai3. "In questo secondo caso ci assumeremmo noi le responsabilità della decisione -ha aggiunto-. Bisogna lanciare un appello ancheA per finire qui polemiche e ...

SkySport : Serie A, #Spadafora: 'Il Governo fermerà il campionato senza accordo su protocollo' - PaoloGentiloni : Consiglio #UE trova un accordo di principio per un sostegno comune alle economie europee. Non si affronta questa cr… - fattoquotidiano : Milano - Il 29 marzo un’email della direzione invitava i medici della Rsa a non inviare pazienti nei Pronto soccors… - socorros_ad : RT @Grecotw: Il #COVID19 se preso subito, si sconfigge senza problemi, e il fatto che Galli non sia d'accordo è una garanzia in più. https… - Stefanialove_of : Io vi chiedo gentilmente una cosa , l'obbligo di seguirsi non esiste neanche in quarantena, o siete quel che dite… -