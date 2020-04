Repubblica: Atalanta e Inter non vogliono giocare, 9 club con Spadafora (Di giovedì 30 aprile 2020) Repubblica descrive la Serie A profondamente spaccata. Con addirittura 9 club a favore di Spadafora, tra cui Atalanta e Inter. Torna anche in questo caso la lettera di cui parla il Corriere dello Sport (che dà solo 2 club contrari alla ripresa del campionato, Brescia e Torino) e scrive: “Il calcio italiano è sull’orlo della resa. La fine anticipata del campionato è una realtà sempre più concreta, la Lega di Serie A ha fatto circolare, ieri tra i presidenti, un documento per chiedere al governo – prima brutalmente e poi in maniera più morbida in una versione rivista – di comunicare date certe oppure prendersi la responsabilità di Interrompere la stagione”. Ad aver assunto una posizione critica nei confronti del ritorno in campo sono state Atalanta e Inter. “L’Atalanta ha però assunto una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020)descrive la Serie A profondamente spaccata. Con addirittura 9a favore di, tra cui. Torna anche in questo caso la lettera di cui parla il Corriere dello Sport (che dà solo 2contrari alla ripresa del campionato, Brescia e Torino) e scrive: “Il calcio italiano è sull’orlo della resa. La fine anticipata del campionato è una realtà sempre più concreta, la Lega di Serie A ha fatto circolare, ieri tra i presidenti, un documento per chiedere al governo – prima brutalmente e poi in maniera più morbida in una versione rivista – di comunicare date certe oppure prendersi la responsabilità dirompere la stagione”. Ad aver assunto una posizione critica nei confronti del ritorno in campo sono state. “L’ha però assunto una ...

Come riferisce l'edizione odierna di Repubblica l’Uefa non ha alcuna intenzione di spegnere i riflettori sulla Champions ed Europa League. Allo stato attuale, la possibilità che Juventus, Napoli, Atal ...

Pecini e i segreti dello scouting: «Così la Sampdoria scova i nuovi talenti»

Il responsabile dello scouting della Sampdoria Riccardo Pecini ha svelato i segreti del mestiere nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica: «Non ci muoviamo su segnalazione degli agenti. Cer ...

