Renzi, ultimatum a Conte: “No populismo o siamo pronti a lasciare” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – No a populismi e a troppe deroghe alla Costituzione per affrontare la Fase 2 della riapertura o il Governo Conte bis potrebbe ritrovarsi senza il supporto di Italia Viva, pronta a staccare la spina alla maggioranza in piena emergenza Covid-19. È il duro attacco di Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte, in Senato per il voto sullo scostamento di bilancio chiesto dall’esecutivo. “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. È stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell’Istat o noi non saremo al suo fianco”, scandisce dal banco del Senato l’ex ... Leggi su quifinanza Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è»

Renzi - ultimatum a Conte : «Se sceglierà la strada del populismo non ci avrà al suo fianco»

O così o non ci stiamo. Matteo Renzi spara l'ultimatum. Come fa tremare Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – No a populismi e a troppe deroghe alla Costituzione per affrontare la Fase 2 della riapertura o il Governobis potrebbe ritrovarsi senza il supporto di Italia Viva, pronta a staccare la spina alla maggioranza in piena emergenza Covid-19. È il duro attacco di Matteoal premier Giuseppe, in Senato per il voto sullo scostamento di bilancio chiesto dall’esecutivo. “Glielo diciamo in faccia:a un bivio. È stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell’Istat o noi non saremo al suo fianco”, scandisce dal banco del Senato l’ex ...

MediasetTgcom24 : Conte: 'Da Renzi nessun ultimatum, stiamo facendo politica' #giuseppeconte - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - rdf_13 : @AndreaScanzi 'Quale ultimatum? risponde Conte - Renzi ha chiesto di fare politica? E' quello che stiamo facendo,… - GianfrancoDura3 : Governo, ultimatum di Renzi a Conte: 'Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a lei'.… -