Pontecagnano Faiano, avviso pubblico per bonus destinato ai diversamente abili (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – L’Ufficio di Piano dell’Ambito S4, con il Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila, ha pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini diversamente abili in età scolare. L’avviso pubblico si inserisce all’interno del Piano predisposto dalla Regione Campania per far fronte all’emergenza socio-economica a causa del Covid 19. E’ previsto un bonus di € 600,00. Le condizioni per l’assegnazione del beneficio, nonché le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, si evincono dall’avviso in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano. Si sottolinea che ... Leggi su anteprima24 Covid : Pontecagnano Faiano - avviati i test sulla popolazione

Pontecagnano Faiano - da domani al via i tamponi

