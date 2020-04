"Non è normale", Meloni massacra Conte: "Lede i diritti fondamentali, ora basta" (Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgia Meloni, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, ha stroncato il premier Giuseppe Conte: "Tutte le persone dotate di senno si rendono conto che siamo in una situazione che non ha precedenti e che dobbiamo saper gestire. Conte ha ritenuto che il potere che il Parlamento gli aveva conferito nei primi giorni dell'emergenza potesse andare avanti mesi e mesi, Ledendo i diritti fondamentali di milioni di italiani", attacca la leaader di Fratelli d'Italia. "Lo strumento col quale lavorare per stabilire le limitazioni alla libertà e alla limitazione ai diritti fondamentali, per la Costituzione italiana è il Parlamento. Dopo due mesi se tu vai avanti con quello schema non e' normale"., conclude la Meloni. Leggi su liberoquotidiano "Il Mes senza austerity e Troika è possibile - ma Italia non lo attivi da sola"

Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è»

Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è» (Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgia, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, ha stroncato il premier Giuseppe: "Tutte le persone dotate di senno si rendono conto che siamo in una situazione che non ha precedenti e che dobbiamo saper gestire.ha ritenuto che il potere che il Parlamento gli aveva conferito nei primi giorni dell'emergenza potesse andare avanti mesi e mesi,ndo idi milioni di italiani", attacca la leaader di Fratelli d'Italia. "Lo strumento col quale lavorare per stabilire le limitazioni alla libertà e alla limitazione ai, per la Costituzione italiana; il Parlamento. Dopo due mesi se tu vai avanti con quello schema non e'"., conclude la

carlaruocco1 : La #Lega occupando le aule dei due rami del #parlamento sta compiendo un atto veramente grave e indegno. In un mome… - EnricoLetta : Cosa fa l’Europa per noi? #Fitch ci declassa. Colpo duro, ingiusto, che ci avrebbe affondato se non ci fosse l’Euro… - borghi_claudio : 300mila visualizzazioni per ora. Non posso rispondere a tutti i commenti quindi un grazie a tutti, sapere di avervi… - GianpieroManca : @LaStampa La lotta partigiana, come scrive il Pavone, fu lotta patriottica, fu lotta di classe e fu Guerra Civile.… - ciuffino : RT @udogumpel: coscienza non proprio a posto? -