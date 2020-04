Le Fonti chiama a raccolta i più influenti player di mercato per analizzare il futuro del lavoro post Covid-19 (Di giovedì 30 aprile 2020) (Milano 30 aprile 2020) - Il 14 maggio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su Le Fonti TV, i più influenti attori del panorama economico illustreranno i modelli di business più adatti a superare questo momento di forte cambiamento Milano, 30 aprile 2020 – Se molte realtà italiane non hanno visto altra scelta che chiudere a seguito delle ripercussioni economiche scatenate dall'emergenza Covid-19, ce ne sono altrettante che hanno saputo modificare il proprio modello di business, assorbendo il colpo e traendone vantaggi. In occasione del CEO Summit, trasmesso in diretta il 14 maggio, Le Fonti TV organizza una settimana televisiva con i protagonisti dell'economia del Paese. Dal Pharma al Telco, dal Retail al Finance, passando per i grandi del Tech, insieme agli ospiti provenienti dai più importanti settori, verranno analizzati problemi e casi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) (Milano 30 aprile 2020) - Il 14 maggio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su LeTV, i piùattori del panorama economico illustreranno i modelli di business più adatti a superare questo momento di forte cambiamento Milano, 30 aprile 2020 – Se molte realtà italiane non hanno visto altra scelta che chiudere a seguito delle ripercussioni economiche scatenate dall'emergenza Covid-19, ce ne sono altrettante che hanno saputo modificare il proprio modello di business, assorbendo il colpo e traendone vantaggi. In occasione del CEO Summit, trasmesso in diretta il 14 maggio, LeTV organizza una settimana televisiva con i protagonisti dell'economia del Paese. Dal Pharma al Telco, dal Retail al Finance, passando per i grandi del Tech, insieme agli ospiti provenienti dai più importanti settori, verranno analizzati problemi e casi di ...

RobHeart16 : @2000Mikmy @fedelambert1 @Riccardo72R @Kaos89533254 Si chiama 'gerarchia delle fonti', che lei conosce molto bene.… - CavaleraDaniele : @gnomagno @Vic2Alex @Vickiegogreen @chiossimanuela2 Forse non mi sono spiegato... Non sono le persone che fanno sci… - autumnsblog : E pensare che si stava così bene nei primi 2000, quando se facevi una battuta non venivi attaccato da fonti moralis… - TheReal_Billo : @Black300Joe @marcotravaglio taglia taglia, fai l art attack..anche qui senza citare fonti, mamma mia che pena....g… - MiLaCloTe : @SkyTG24 In un dibattito di solito vengono proposte soluzioni accompagnate da fatti, il tutto in un clima di collab… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonti chiama Le Fonti chiama a raccolta i più influenti player di mercato per analizzare il futuro del lavoro post Covid-19 Adnkronos Le Fonti chiama a raccolta i più influenti player di mercato per analizzare il futuro del lavoro post Covid-19

(Milano 30 aprile 2020) - Il 14 maggio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su Le Fonti TV, i più influenti attori del panorama economico illustreranno i modelli di business più adatti a superare ...

Euref Campus, il ruolo chiave della E-Mobility

Si chiama Euref Campus ed è prima di tutto un quartiere smart, all'interno del quale c'è il più grande centro di stoccaggio energetico di tutta la Germania. L'interazione tra i veicoli elettrici e la ...

(Milano 30 aprile 2020) - Il 14 maggio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su Le Fonti TV, i più influenti attori del panorama economico illustreranno i modelli di business più adatti a superare ...Si chiama Euref Campus ed è prima di tutto un quartiere smart, all'interno del quale c'è il più grande centro di stoccaggio energetico di tutta la Germania. L'interazione tra i veicoli elettrici e la ...