Il Cdm vara le regole sulla privacy ​per l'app Immuni e sulle scarcerazioni (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto Bonafede e ha approvato le regole sulla privacy relative all'utilizzo dell'app Immuni. Nessuna conseguenza per che decidere di non utilizzare l'app, da installare su base volontaria. La piattaforma sarà realizzata esclusivamente con infrastrutture italiane. Il database verrà cancellato alla fine dell'emergenza Covid e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tutela della privacy e no alla geolocalizzazione. Nel pacchetto giustizia c'è il giro di vite su scarcerazioni e processi penali da remoto. Misure già annunciate nei giorni scorsi, sia dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, dopo le polemiche sull'uscita dal carcere di alcuni esponenti della criminalità organizzata, sia da un ordine del giorno approvato alla Camera dopo l'approvazione definitiva della ... Leggi su agi (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto Bonafede e ha approvato leprivacy relative all'utilizzo dell'app. Nessuna conseguenza per che decidere di non utilizzare l'app, da installare su base volontaria. La piattaforma sarà realizzata esclusivamente con infrastrutture italiane. Il database verrà cancellato alla fine dell'emergenza Covid e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tutela della privacy e no alla geolocalizzazione. Nel pacchetto giustizia c'è il giro di vite su scarcerazioni e processi penali da remoto. Misure già annunciate nei giorni scorsi, sia dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, dopo le polemiche sull'uscita dal carcere di alcuni esponenti della criminalità organizzata, sia da un ordine del giorno approvato alla Camera dopo l'approvazione definitiva della ...

