Icardi, questo è troppo: "sfregio" social al Triplete 2010. E sui social tifosi interisti in rivolta (Di giovedì 30 aprile 2020) Per gli interisti la Champions 2010 è sacra, figurarsi se a metterla in dubbio è Mauro Icardi: apriti cielo. Tutta colpa di un like di troppo a un post di Bojan Krkic, all'epoca giovane talento del Barcellona "fregato" da Josè Mourinho: tutti ricordano "l'impresa" del Nou Camp, con l'Inter in 10 che riuscì a perdere "solo" 1-0 contro l'incontenibile squadra di Guadiola e Messi, guadagnandosi così la finale poi vinta contro il Bayern Monado. In Catalogna però molti parlano ancora oggi di ingiustizia arbitrale. Lo ha fatto anche Bojan, ricordanco che il gol annullatogli dall'arbitro nei minuti di recupero (2-0, sarebbe stato decisivo) con ogni probabilità sarebbe stato convalidato se ci fosse stato il Var. E infatti, con tocco di ironia, scrive "AniVARsario". E Icardi? Ex canterano del Barcellona, ma soprattutto ex capitano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Per gli interisti la Champions; sacra, figurarsi se a metterla in dubbio; Mauro: apriti cielo. Tutta colpa di un like dia un post di Bojan Krkic, all'epoca giovane talento del Barcellona "fregato" da Jos; Mourinho: tutti ricordano "l'impresa" del Nou Camp, con l'Inter in 10 che riuscì a perdere "solo" 1-0 contro l'incontenibile squadra di Guadiola e Messi, guadagnandosi così la finale poi vinta contro il Bayern Monado. In Catalogna però molti parlano ancora oggi di ingiustizia arbitrale. Lo ha fatto anche Bojan, ricordanco che il gol annullatogli dall'arbitro nei minuti di recupero (2-0, sarebbe stato decisivo) con ogni probabilità sarebbe stato convalidato se ci fosse stato il Var. E infatti, con tocco di ironia, scrive "AniVARsario". E? Ex canterano del Barcellona, ma soprattutto ex capitano ...

