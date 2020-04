FIGC, le decisioni in caso di stop: garantite retrocessioni e promozioni (Di giovedì 30 aprile 2020) La FIGC, nella riunione odierna, avrebbe deciso le modalità in caso di stop della stagione: garantite retrocessioni e promozioni La FIGC, nella riunione odierna, avrebbe deciso in merito ad un eventuale stop definitivo del campionato di Serie A per l’emergenza Coronavirus. Nella videocall odierna infatti, come riportato da Gianlucadimarzio.com, si sarebbe deciso di garantire le retrocessioni e le promozioni in caso di definitivo stop della Serie A. Scongiurata quindi l’ipotesi di una Serie A a 22 squadre al momento, senza retrocessioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La LND non ci sta : «Stop promozioni in Serie C? Le decisioni le prende la Figc»

