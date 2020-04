Espulso dall’Italia girava in Centro, arrestato (Di giovedì 30 aprile 2020) Si tratta di un 40enne condannato a 6 anni e 7 mesi Roma – E’ stato arrestato ieri intorno alle 13.30 in Via di Porta Angelica, in pieno Centro cittadino. Si tratta di un uomo di 40 anni, originario della Romania. Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ispettorato Vaticano e del commissariato Borgo hanno controllato l’uomo, sprovvisto di documenti, ed e’ risultato inottemperante al provvedimento di allontanamento dallo Stato disposto dall’Autorità giudiziaria, con divieto di ingresso fino al 15 gennaio 2024 scaturito a seguito di una condanna a 6 anni e 7 mesi di reclusione. Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 aprile 2020) Si tratta di un 40enne condannato a 6 anni e 7 mesi Roma – E’ statoieri intorno alle 13.30 in Via di Porta Angelica, in pienocittadino. Si tratta di un uomo di 40 anni, originario della Romania. Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ispettorato Vaticano e del commissariato Borgo hanno controllato l’uomo, sprovvisto di documenti, ed e’ risultato inottemperante al provvedimento di allontanamento dallo Stato disposto dall’Autorità giudiziaria, con divieto di ingresso fino al 15 gennaio 2024 scaturito a seguito di una condanna a 6 anni e 7 mesi di reclusione.

