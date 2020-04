Chiara Ferragni e Fedez volontari all’Ortomercato di Milano: preparano la spesa e la consegnano alle famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stamattina abbiamo preso parte a un’iniziativa bellissima del Comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’Ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città e abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona“. Così raccontano Chiara Ferragni e Fedez sui loro profili Instagram, postando anche foto e video della loro esperienza di volontariato. La coppia aveva già organizzato a inizio emergenza coronavirus una raccolta fondi per due nuovi reparti di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro e oggi invece è scesa in campo in prima persona, nell’hub di via Lombroso dove si preparano ... Leggi su ilfattoquotidiano Chiara Ferragni Instagram - esplosiva in una lingerie di pizzo bianco : «Che fisico!»

Più stories di Fedez - Chiara Ferragni e Leone - meno dirette Instagram dei personaggi tv

Chiara Ferragni e Fedez volontari a Milano consegnano pacchi alimentari a famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stamattina abbiamo preso parte a un’iniziativa bellissima del Comune diper rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Insieme aiabbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’Ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città e abbiamo distribuito laad alcune famiglie della zona“. Così raccontanosui loro profili Instagram, postando anche foto e video della loro esperienza diato. La coppia aveva già organizzato a inizio emergenza coronavirus una raccolta fondi per due nuovi reparti di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro e oggi invece è scesa in campo in prima persona, nell’hub di via Lombroso dove si...

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - vivodiniallJ : RT @ithinkiamlost: cazzo raga se salissi di followers su instagram come salgo quì su Twitter a quest'ora Chiara Ferragni dovrebbe proprio s… - softlouishes : e quando vi verrà voglia di nuovo di buttare merda su chiara ferragni e fedez ricordatevi tutto quello che hanno fa… -