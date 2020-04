Chiara Ferragni e Fedez inarrestabili. Il gesto dopo la raccolta fondi è un ‘colpo al cuore’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Fedez e Chiara Ferragni hanno volto dare una mano ai tanti volontari che ogni giorno aiutano i più bisognosi. Questa mattina la coppia si è presentata all’Ortomercato di Milano in via Lombroso, dove si preparano i kit di frutta e verdura destinati a 4000 famiglie bisognose. Una iniziativa che vede la distribuzione di prodotti freschi ai più poveri è stata lanciata da Sogemi (la società che gestisce i mercati all’ingrosso di Milano) e Ago (Associazione di grossisti ortofrutticoli), con l’obiettivo di riuscire a contenere le emergenze alimentari che in questo periodo di emergenza sanitaria a Milano. Muniti di guanti e mascherina, i Ferragnez si sono messi a disposizione per i più bisognosi. Chiara aveva annunciato il gesto con un post ieri sera, nel quale diceva: “Vado a dormire presto perché abbiamo organizzato una ... Leggi su caffeinamagazine Chiara Ferragni e Fedez volontari all’Ortomercato di Milano : preparano la spesa e la consegnano alle famiglie in difficoltà

Chiara Ferragni Instagram - esplosiva in una lingerie di pizzo bianco : «Che fisico!»

Più stories di Fedez - Chiara Ferragni e Leone - meno dirette Instagram dei personaggi tv (Di giovedì 30 aprile 2020)hanno volto dare una mano ai tanti volontari che ogni giorno aiutano i più bisognosi. Questa mattina la coppia si è presentata all’Ortomercato di Milano in via Lombroso, dove si preparano i kit di frutta e verdura destinati a 4000 famiglie bisognose. Una iniziativa che vede la distribuzione di prodotti freschi ai più poveri è stata lanciata da Sogemi (la società che gestisce i mercati all’ingrosso di Milano) e Ago (Associazione di grossisti ortofrutticoli), con l’obiettivo di riuscire a contenere le emergenze alimentari che in questo periodo di emergenza sanitaria a Milano. Muniti di guanti e mascherina, i Ferragnez si sono messi a disposizione per i più bisognosi.aveva annunciato ilcon un post ieri sera, nel quale diceva: “Vado a dormire presto perché abbiamo organizzato una ...

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - you_said_4Ever_ : RT @ithinkiamlost: cazzo raga se salissi di followers su instagram come salgo quì su Twitter a quest'ora Chiara Ferragni dovrebbe proprio s… - nadacherk : RT @softlouishes: e quando vi verrà voglia di nuovo di buttare merda su chiara ferragni e fedez ricordatevi tutto quello che hanno fatto du… -