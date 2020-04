Bacoli, sanzionata struttura per anziani con ospiti in sovrannumero e nessun bagno per disabili (Di giovedì 30 aprile 2020) Pur essendo quella di Bacoli una struttura a residenzialità leggera, sono state rilevate presenze di persone anziane non autosufficienti. sanzionata una residenza per anziani di Bacoli priva dei requisiti strutturali e igienico-sanitari. I finanzieri del Comando provinciale di Napoli ha rilevato presso la struttura numerose irregolarità. In particolare le Fiamme Gialle della Tenenza di Baia, il personale dell’Asl di Pozzuoli e dei servizi sociali del Comune, hanno riscontrato che erano stati allestiti posti letto in numero superiore rispetto a quello massimo previsto e che non c’erano servizi igienici per disabili. Pur trattandosi di una struttura a residenzialità leggera, destinata cioè ad accogliere persone che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa, sono state rilevate presenze di persone anziane non autosufficienti. Le violazioni ... Leggi su 2anews Bacoli - blitz della Guardia di Finanza : sanzionata una residenza per anziani (Di giovedì 30 aprile 2020) Pur essendo quella diunaa residenzialità leggera, sono state rilevate presenze di persone anziane non autosufficienti.una residenza perdipriva dei requisitili e igienico-sanitari. I finanzieri del Comando provinciale di Napoli ha rilevato presso lanumerose irregolarità. In particolare le Fiamme Gialle della Tenenza di Baia, il personale dell’Asl di Pozzuoli e dei servizi sociali del Comune, hanno riscontrato che erano stati allestiti posti letto in numero superiore rispetto a quello massimo previsto e che non c’erano servizi igienici per disabili. Pur trattandosi di unaa residenzialità leggera, destinata cioè ad accogliere persone che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa, sono state rilevate presenze di persone anziane non autosufficienti. Le violazioni ...

