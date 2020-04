Amici, in arrivo la versione Speciali con i concorrenti più amati (Di giovedì 30 aprile 2020) È da poco terminata l’ultima edizione di Amici 2020, che ha visto trionfare la giovane Gaia Gozzi in uno studio deserto a causa dell’emergenza Covid-19. Intanto la macchina di Maria De Filippi non si ferma e sono iniziati i preparativi per un’edizione speciale che partirà a breve: ecco tutti i dettagli. La conferma ufficiale: il nuovo show cambia nome Nelle ultime settimane si erano rincorse molte voci sulla nuova edizione inedita di Amici che avrebbe visto la partecipazione degli ex concorrenti più amati e di più successo del programma. Con l’arrivo della pandemia, però, i piani sono cambiati per tutti e anche per il palinsesto Mediaset, che ha visto uno slittamento di questa versione, prevista inizialmente subito dopo la fine dell’edizione regolare di Amici 2020. Nell’ultimo video Instagram dalla pagina ... Leggi su thesocialpost Amici Speciali in arrivo su Canale 5

Maria De Filippi grande novità in arrivo - ecco il nuovo format di Amici è ufficiale

Amici Speciali in arrivo su Canale 5 (Di giovedì 30 aprile 2020) È da poco terminata l’ultima edizione di2020, che ha visto trionfare la giovane Gaia Gozzi in uno studio deserto a causa dell’emergenza Covid-19. Intanto la macchina di Maria De Filippi non si ferma e sono iniziati i preparativi per un’edizione speciale che partirà a breve: ecco tutti i dettagli. La conferma ufficiale: il nuovo show cambia nome Nelle ultime settimane si erano rincorse molte voci sulla nuova edizione inedita diche avrebbe visto la partecipazione degli expiùe di più successo del programma. Con l’della pandemia, però, i piani sono cambiati per tutti e anche per il palinsesto Mediaset, che ha visto uno slittamento di questa, prevista inizialmente subito dopo la fine dell’edizione regolare di2020. Nell’ultimo video Instagram dalla pagina ...

maurruf : @davide_vecchi Io ho due figlie di 24 e 28 anni, che hanno dovuto interrompere i loro tirocinii formativi e non ved… - thejazzbaroness : @amici_da A chi lo dici!! Anche da me sono ricominciati i flussi di arrivo, ed anche una incinta... ?? - NicolettaGrism1 : @davide_vecchi 15 e 18 anni, a casa da febbraio, maturità in arrivo, molta pazienza e nessun lamento. Scuola amici… - andreamerloK : @Ale_Pi_ @freedomhouse @LauraHarth @GiulioTerzi @opusturco @PartitoRadicale Eccellente! Con gli amici e compagni de… - martaeuphorika : la giornata era bellissima amici voi non avete idea che sole che aria BELLISSIMO io mi dirigevo a casa di dina eufo… -