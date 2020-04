Smog Pianura Padana: il 54% delle polveri deriva da riscaldamento e allevamenti intensivi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre diverse analisi mostrano come chi vive in aree con alti livelli di inquinamento dell’aria sia più incline a sviluppare problemi respiratori cronici, che sono terreno fertile per agenti infettivi come il Covid19, uno studio dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia, in collaborazione con ISPRA, indaga i settori maggiormente responsabili del particolato in Italia. A formare lo Smog della Pianura Padana, oltre a ossidi di azoto e di zolfo, concorre in maniera importante l’ammoniaca che, liberata in atmosfera, si combina con questi componenti generando le polveri fini. Cruciale il ruolo degli allevamenti, responsabili di circa l’85 per cento delle emissioni di ammoniaca in Lombardia. Secondo l’Arpa regionale, l’ammoniaca che fuoriesce dagli allevamenti “concorre mediamente a un terzo del PM della Lombardia, ma durante ... Leggi su meteoweb.eu Smog dimezzato in pianura padana : l'altra faccia del Covid-19

Coronavirus - giù lo smog : in Pianura Padana dimezzato il biossido di azoto

Coronavirus - giù lo smog. In Pianura Padana dimezzato l'NO2 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre diverse analisi mostrano come chi vive in aree con alti livelli di inquinamento dell’aria sia più incline a sviluppare problemi respiratori cronici, che sono terreno fertile per agenti infettivi come il Covid19, uno studio dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia, in collaborazione con ISPRA, indaga i settori maggiormente responsabili del particolato in Italia. A formare lodella, oltre a ossidi di azoto e di zolfo, concorre in maniera importante l’ammoniaca che, liberata in atmosfera, si combina con questi componenti generando lefini. Cruciale il ruolo degli, responsabili di circa l’85 per centoemissioni di ammoniaca in Lombardia. Secondo l’Arpa regionale, l’ammoniaca che fuoriesce dagli“concorre mediamente a un terzo del PM della Lombardia, ma durante ...

Ari_seme : Perche' le ricerche sulla possibile correlazione tra smog e diffusione del coronavirus in Pianura Padana non riesco… - ap_legambiente : RT @ste_panzeri: In Pianura Padana sta nascendo una rete di ciclovie per il #cicloturismo e per la #mobilità urbana che potrebbe ridurre lo… - GiusPecoraro : RT @AngeloTani: ?? E niente,in #Lombardia,nella pianura padana soffia una piacevole brezza di solidarietà,di una grande Sindaca,che spazza v… - AngeloTani : ?? E niente,in #Lombardia,nella pianura padana soffia una piacevole brezza di solidarietà,di una grande Sindaca,che… - AlessandroYF : RT @unitorvergata: da @LaStampa | Pandemia, #smog e scienza dati su diffusione contagio e mortalità #covid19 in Pianura Padana hanno stimol… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Pianura Smog Pianura Padana: il 54% delle polveri deriva da riscaldamento e allevamenti intensivi Meteo Web Una alessandrina: “Nella fase 2 rischiamo invasione delle auto. Incentiviamo le bici”

ALESSANDRIA – “Un grido di speranza“. Una alessandrina, Mara Verzetti, ha titolato così la sua lettera aperta rivolta all’amministrazione di Alessandria in vista della fase 2 dell’emergenza coronaviru ...

Dagli allevamenti intensivi più smog che dalle auto. Greenpeace: «Lo Stato e la Ue finanzino l’agricoltura green»

E’ ancora incerta, e anche oggi l’Istituto superiore di sanità (Iss) lo ha ribadito, una correlazione diretta tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del coronavirus, ad esempio il fatto che il ...

ALESSANDRIA – “Un grido di speranza“. Una alessandrina, Mara Verzetti, ha titolato così la sua lettera aperta rivolta all’amministrazione di Alessandria in vista della fase 2 dell’emergenza coronaviru ...E’ ancora incerta, e anche oggi l’Istituto superiore di sanità (Iss) lo ha ribadito, una correlazione diretta tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del coronavirus, ad esempio il fatto che il ...