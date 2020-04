Secondo il Comitato Medico della Fifa, il calcio non tornerà prima di Settembre (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Il presidente del Comitato Medico della Fifa, Michel D’Hooghe, ritiene che il calcio potrebbe tornare “al più presto“, il 1 ° Settembre, ma chiede “di avere più pazienza“. © Sky Sports D’Hooghe ha parlato alla rete televisiva britannica Sky Sports e si è posizionato contro un rapido ritorno al calcio, come invece preventivano di fare la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese, cioè all’inizio di giugno. “Il mondo non è pronto per il ritorno del calcio competitivo. Spero questo possa cambiare rapidamente, ma abbiamo bisogno di più pazienza“, ha detto il presidente. “È la situazione più drammatica che abbiamo vissuto dalla seconda guerra mondiale, non dobbiamo sottovalutarlo. Dobbiamo essere realistici, il calcio ... Leggi su lapiazzettadellosport Quali sono i lavoratori che rischiano di più in una eventuale ripartenza secondo il comitato tecnico-scientifico (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Il presidente del, Michel D’Hooghe, ritiene che ilpotrebbe tornare “al più presto“, il 1 °, ma chiede “di avere più pazienza“. © Sky Sports D’Hooghe ha parlato alla rete televisiva britannica Sky Sports e si è posizionato contro un rapido ritorno al, come invece preventivano di fare la Bundesliga tedesca e la Premier League inglese, cioè all’inizio di giugno. “Il mondo non è pronto per il ritorno delcompetitivo. Spero questo possa cambiare rapidamente, ma abbiamo bisogno di più pazienza“, ha detto il presidente. “È la situazione più drammatica che abbiamo vissuto dalla seconda guerra mondiale, non dobbiamo sottovalutarlo. Dobbiamo essere realistici, il...

Che cosa accadrebbe se in Italia riaprisse tutto e subito? Per tutto si intendono scuole, bar, ristoranti, lavoratori degli uffici e via dicendo. Secondo il report del Comitato tecnico-scientifico, in ...

