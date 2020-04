Sabrina Salerno prova costume superata | Curve pazzesche in rosso FOTO

Cardono_w : RT @cardono: Sabrina Salerno quarantena: attenzione dei fan allo scollo vertiginoso - cardono : Sabrina Salerno quarantena: attenzione dei fan allo scollo vertiginoso - tifatait : Sabrina Salerno fa impazzire tutti: prova costume superata, foto | - tifatait : Sabrina Salerno commenta la fase 2: duro sfogo sui social | -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno

CheNews.it

Senza dubbio, la pandemia da Covid-19 sta stravolgendo la vita di tutti. E purtroppo, come intimato dagli esperti, continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Per questa ragione da ora tutti noi siamo ...Seconda prova costume... nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino!», così la didascalia che fa da corredo all'ultimo scatto di Sabrina Salerno.