ROMA (ITALPRESS) – Le promotrici di Dateci Voce, che chiede di valorizzare le differenze attraverso l'applicazione delle leggi sulla parita' di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni task force, hanno organizzato per sabato prossimo un flashmob virtuale. Per partecipare sara' sufficiente indossare una mascherina con scritto "Dateci Voce" e postare la propria foto su Twitter, Facebook e Instagram, taggando o menzionando i canali "Dateci Voce".Ad oggi l'iniziativa conta l'adesione di 107 tra associazioni e organizzazioni firmatarie migliaia di adesioni di cittadini e cittadine e nomi illustri di politica, cultura, imprese e sport. "Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli – dice Azzurra Rinaldi, economista e tra le prime firmatarie e promotrici – motiva ...

MariapiaMendola : Questo problema ne genera a catena mille altri. Mi chiedo anche se e quanti deputat*i* abbiano firmato.. Non rispet… - CorriereCitta : Parita’ di genere, Dateci Voce lancia sabato un flashmob virtuale - Notiziedi_it : Parita’ di genere, Dateci Voce lancia sabato un flashmob virtuale - Annatonnaro : RT @lauraboldrini: Ho depositato insieme a 42 deputate interrogazione a governo per chiedere di rispettare parità di genere in task force e… - Fef58 : RT @LFacciato: @lauraboldrini ?????????? per carità massimo rispetto per la parità di genere ma l'interrogazione va fatta sul 'perché' un gruppo… -

