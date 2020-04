Padre Maggi, teologo: «Conta più il parere dei primari di rianimazione che quello dei vescovi» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Fatto Quotidiano intervista Padre Alberto Maggi, teologo, biblista, frate dell’Ordine dei Servi di Maria. E’ dalla parte del Papa che invita al rispetto delle regole ed all’osservanza del divieto di celebrare messa. Dalla parte del Governo. Ai vescovi ha consigliato di fare una passeggiata nelle corsie degli ospedali, per vedere da vicino le persone intubate e rendersi conto di cosa significa l’emergenza in corso. «Tra il parere dei vescovi e quello dei politici, senza esitare scelgo quello dei primari di rianimazione. La situazione è ancora grave e occorre mantenere le severe regole che impediscono la propagazione della pandemia. Dio si manifesta nella vita non solo nel culto, a Lui sta più a cuore la salute dei suoi figli che la partecipazione ai riti». Le celebrazioni sono espressione di vita, dice. Se rappresentano un rischio per ... Leggi su ilnapolista Anticipazioni Una Vita dal 27 aprile al 3 maggio 2020 : Telmo è diventato padre? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Fatto Quotidiano intervistaAlberto, biblista, frate dell’Ordine dei Servi di Maria. E’ dalla parte del Papa che invita al rispetto delle regole ed all’osservanza del divieto di celebrare messa. Dalla parte del Governo. Ai vescovi ha consigliato di fare una passeggiata nelle corsie degli ospedali, per vedere da vicino le persone intubate e rendersi conto di cosa significa l’emergenza in corso. «Tra ildei vescovi edei politici, senza esitare scelgodeidi. La situazione è ancora grave e occorre mantenere le severe regole che impediscono la propagazione della pandemia. Dio si manifesta nella vita non solo nel culto, a Lui sta più a cuore la salute dei suoi figli che la partecipazione ai riti». Le celebrazioni sono espressione di vita, dice. Se rappresentano un rischio per ...

