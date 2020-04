Mascherine fantasma, FdI inchioda Zingaretti: “Ne risponderà in un consiglio straordinario” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un consiglio straordinario urgente per fare chiarezza sulla vicenda delle “Mascherine fantasma”. Lo chiede FdI del Lazio, avvertendo: “Ora Zingaretti non può più scappare“. FdI: “Sull’affaire Mascherine serve chiarezza. Subito” “Nonostante l’imponente attenzione mediatica che l’affaire Mascherine ha destato, il presidente Zingaretti, che detiene le deleghe alla protezione civile, continua a sottrarsi alle nostre sollecitazioni e interrogazioni. A questo punto non resta dunque che chiedere la convocazione di un consiglio straordinario urgente. Per affrontare così nell’unica sede idonea e in maniera più trasparente l’approfondimento della vicenda riguardante le forniture commissionate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’approvvigionamento dei Dpi“, ... Leggi su secoloditalia Mascherine fantasma e Zingaretti “in fuga” dalla Regione : film dell’orrore. Giordano prova a fare luce (video)

Le forniture di mascherine, in Italia (e non solo), sono diventate un grattacapo per molti enti che stanno tentando di acquistare ampie scorte in vista del futuro allentamento delle misure anti-Covid- ...

Roma, 29 apr. (askanews) – “Quanto durerà la latitanza di Nicola Zingaretti? Venga in aula a spiegare il caos delle mascherine fantasma, invece di congelare i lavori del Consiglio regionale. Altriment ...

