Le 5 fasi dei test sierologici

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La app Immuni arriva finalmente in Consiglio dei ministri. Sui tamponi si stanno studiando strategie concertate con le Regioni. Con fatica e ritardo il governo sta arrivando anche alla definizione di una strategia organica sui, le analisi del sangue che nelle intenzioni dovrebbero fornire uno spaccato del paese: quanti i contagiati? quanti i positivi asintomatici? quanti hanno sviluppato anticorpi? Informazioni cruciali per una pianificazione di contenimento e contrasto all’epidemia che vada oltre alla fisarmonica dell’apri-chiudi, unica tattica messa in campo da Giuseppe Conte, almeno a parole, nella sua conferenza stampa domenicale.La forma e i tempi del provvedimento sono ancora incerti, ma la strada che il governo intende percorrere suiè tracciata. Le linee guida della proposta normativa sono contenute in una bozza visionata da ...