La Corea del Sud indaga sui pazienti risultati positivi dopo essere guariti: “Nel loro organismo frammenti di RNA del virus” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle scorse settimane in Corea del Sud diverse persone considerate guarite dal nuovo Coronavirus sono risultate di nuovo positive: il dato ha suscitato timori, anche perché i casi del genere, ad oggi, sono 277. I Centri Coreani per il controllo e la prevenzioni delle malattie hanno indagato sulla questione, concludendo che, probabilmente, il fatto che pazienti considerati guariti siano risultati di nuovo positivi al test per il COVID-19 potrebbe indicare che nel loro organismo vi siano ancora “frammenti” di virus, il quale però sarebbe inattivo. Secondo i KCDC, i casi non comporterebbero rischi che il virus nei pazienti guariti possa essersi riattivato o possa esserci stata una nuova infezione. Sarebbero quindi i frammenti del virus rimasti inattivi nell’organismo ad essere rilevati dai test diagnostici. “Frammenti di RNA possono ancora ... Leggi su meteoweb.eu Kim Jong-un : vita privata e politica del leader della Corea del Nord

La Corea del Sud : "Sappiamo dov'è Kim Jong-un - fake news sulla sua salute"

La Corea del Sud conferma : «Sappiamo dov’è Kim Jong Un». Trump : «So come sta - non posso parlare» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nelle scorse settimane indel Sud diverse persone considerate guarite dal nuovo Coronavirus sono risultate di nuovo positive: il dato ha suscitato timori, anche perché i casi del genere, ad oggi, sono 277. I Centrini per il controllo e la prevenzioni delle malattie hannoto sulla questione, concludendo che, probabilmente, il fatto checonsideratisianodi nuovoal test per il COVID-19 potrebbe indicare che nelorganismo vi siano ancora “frammenti” di virus, il quale però sarebbe inattivo. Secondo i KCDC, i casi non comporterebbero rischi che il virus neipossa essersi riattivato o possa esserci stata una nuova infezione. Sarebbero quindi i frammenti del virus rimasti inattivi nell’organismo adrilevati dai test diagnostici. “Frammenti di RNA possono ancora ...

borghi_claudio : @RisatoNicola No mi faccia capire, adesso non solo non si può votare sul MES ma non si può nemmeno commentare le ma… - MedicalFactsIT : Coronavirus – Fase 2: trasmissione in un call center in Corea del Sud #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un è vivo secondo la Corea del Sud - Nancahabyar : RT @medicodibase: A parte il fatto che, se fossimo davvero sotto una dittatura (beati noi che non abbiamo la minima idea di che cosa possa… - ComunistaRosso : RT @Comunardo: Eggnente. Secca sconfitta per le quote rosa in Corea del Nord -