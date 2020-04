La compagnia del cigno: trama della prima puntata, stasera su Rai2 in replica (Di mercoledì 29 aprile 2020) Torna da stasera su Rai2 in replica, alle 21:20, La compagnia del cigno, la fortunata serie tv con Alessio Boni, scritta e diretta da Ivan Cotroneo: trama della prima puntata. La compagnia del cigno torna da stasera su Rai2 alle 21:20 per far compagnia agli spettatori con le repliche. Tornano così, per 6 settimane, le vicende dei 7 giovani alunni del Conservatorio di Milano e del severo professor Marioni, interpretato da Alessio Boni. La trama della prima puntata ci riporta all'alba di quel giorno in cui Matteo parte da Amatrice per raggiungere Milano. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo si sta trasferendo da suo zio, Daniele, per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. Qui che studiano anche Domenico, Sofia, Roberto ... Leggi su movieplayer La compagnia del cigno in replica - ma la seconda stagione è ferma

La Compagnia del Cigno : quante puntate - durata episodi

