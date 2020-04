Gualtieri: “Dopo crisi no a manovre lacrime e sangue” (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Lo scostamento richiesto è molto rilevante ma necessario per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e non sarà seguito da una serie di manovre “lacrime e sangue” ma una seria lotta all’evasione per rientrare nei ranghi di un normale debito e deficit. A dirlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento alla Camera prima della discussione sul Def. “La politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 che nel 2021″, ha dichiarato il ministro. “Negli anni successivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil. Ma i risultati conseguiti nel 2019 mostrano che non è necessario imporre misure lacrime e sangue”. Secondo Gualtieri infatti “si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso una seria ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Lo scostamento richiesto è molto rilevante ma necessario per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e non sarà seguito da una serie die sangue” ma una seria lotta all’evasione per rientrare nei ranghi di un normale debito e deficit. A dirlo è il ministro dell’Economia, Roberto, nel suo intervento alla Camera prima della discussione sul Def. “La politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 che nel 2021″, ha dichiarato il ministro. “Negli anni successivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil. Ma i risultati conseguiti nel 2019 mostrano che non è necessario imporre misuree sangue”. Secondoinfatti “si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso una seria ...

