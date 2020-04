Gravina | «Fermare il calcio vuol dire la sua morte Ce lo imponga il governo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Gabrieletiene duro. Resta sulla linea del Piave. E rintuzza gli attacchi che oggi sono partiti dal ministro Spadafora. Questa sera è intervenuto a un meeting virtuale organizzato dall’Ascoli e ha ripetuto il concetto che aveva espresso dieci giorni fa Fabio Fazio: “Non sarò il becchino delitaliano”. Ha solo utilizzato altri termini. “Il piano B in caso di stop definitivo del? (il riferimento è al presidente del Coni Malagò, ndr). Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con “è finita” dico che, finché sarò presidente della Figc, non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe ladelitaliano. Se aspettiamo il vaccino e il contagio zero, non ripartiamo neanche nel ...