Eleonora Daniele scoppia a piangere a dirotto a Storie Italiane: c’entrano i suoi genitori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane Nella puntata di Storie Italiane in onda martedì mattina, la padrona di casa Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime. La professionista si è commossa ascoltando ‘Portami a ballare’, il bellissimo brano scritto e interpretato dal cantautore romano Luca Barbarossa. Una canzone che è dedicata a tutte le mamme e le frasi ce la compongono di certo fa breccia al cuore. L’ex concorrente del Grande Fratello, avendo in collegamento l’autore, gli ha detto che è un vero e proprio capolavoro. Poi la donna ha spiegato al pubblico di Rai Uno che le ricorda moltissimo i momenti felici trascorsi insieme ai suoi genitori. Luca Barbarossa fa commuovere la conduttrice Rai Attraverso un collegamento via Skype, Luca Barbarossa è stato ospite a Storie Italiane di martedì 28 ... Leggi su kontrokultura Eleonora Daniele piange in diretta per i suoi genitori - cosa è successo

