zaiapresidente : ?????? #CORONAVIRUS, IN VENETO STANZIATI 61 MILIONI DI CONCRETA GRATITUDINE PER I LAVORATORI DELLA SANITA’! ??????… - Open_gol : È ancora troppo alto il numero dei contagi per pensare a una reale riapertura - LegaSalvini : #ZAIA: 'INDICATORI DICONO CHE POSSIAMO AMPLIARE RIAPERTURE' - Issi83 : Zaia: «Pronti a richiudere se i casi risalgono. L’obiettivo è arrivare a 30mila tamponi al giorno» - Notiziedi_it : Coronavirus, in Veneto calano ancora i ricoveri. Zaia: «Se numeri salgono, possiamo richiudere»… -

Coronavirus Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Veneto