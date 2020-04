Coronavirus, i dati raccolti dall’app cancellati entro la fine del 2020: sul tavolo del governo le regole per la privacy di chi scaricherà Immuni. Nel decreto anche le norme per limitare le scarcerazioni di boss mafiosi (Di mercoledì 29 aprile 2020) entro il 31 dicembre i dati raccolti dall’app Immuni saranno “cancellati o resi definitivamente anonimi”. Lo prevede la bozza del decreto legge sulla giustizia che finirà sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera. Si tratta di unico dl che contiene al suo interno le norme sulla privacy degli utilizzatori dell’applicazione ideata per mappare e combattere il contagio del Coronavirus. All’interno del dl, al centro della riunione del governo prevista per le 21 e 30, anche le norme sulle intercettazioni e le misure in materia di ordinamento penitenziario. L’anti svuotacarceri e le intercettazioni – Nel primo caso si prevede un nuovo slittamento per l’entrata in vigore della riforma degli ascolti telefonici: prevista per l’1 maggio, la nuova data indicata è il primo settembre. Sul fronte delle carceri, invece, il ... Leggi su ilfattoquotidiano Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 29 aprile

Coronavirus affonda il Pil Usa: in primo trimestre -4,8%

La pandemia di coronavirus fa sentire i suoi effetti sull'economia degli Stati Uniti che - secondo i dati appena diffusi dal Bureau of Economic Analysis - ha visto nel primo trimestre il prodotto inte ...

Coronavirus, 2 nuovi casi in provincia di Latina. Nessun decesso

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, di cui uno trattato a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Aprilia. Non si sono registrati nuovi decessi. Dati totali: ...

