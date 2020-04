Chi è Ludovico Tersigni? Età, fidanzata, Diego Bianchi, Summertime, Skam (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ludovico Tersigni è uno degli attori più amati dalla generazione y, uno dei più amati per chi segue con passione il mondo Netflix. Classe 1995, l'attore è nato a Nettuno (in provincia di Roma) l'8 agosto. Diplomato al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, fin dalle scuole medie si è dedicato al mondo della recitazione con i musical. Successivamente l'abbiamo visto nel film di Muccino L'estate addosso e nella serie Tutto può succedere.La svolta è arrivata nel 2018, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di protagonista (Giovanni Garau) in Skam Italia. Nel 2020 diventa il protagonista di Summertime, la serie Netflix ispirata a 3 metri sopra il cielo. Lì interpreta Ale, un ragazzo molto ribelle ed ex campione di motoChi è Ludovico Tersigni? Età, fidanzata, Diego Bianchi, ... Leggi su blogo Ludovico Einaudi - chi è : età - carriera e vita privata del pianista e compositore (Di mercoledì 29 aprile 2020)è uno degli attori più amati dalla generazione y, uno dei più amati per chi segue con passione il mondo Netflix. Classe 1995, l'attore è nato a Nettuno (in provincia di Roma) l'8 agosto. Diplomato al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, fin dalle scuole medie si è dedicato al mondo della recitazione con i musical. Successivamente l'abbiamo visto nel film di Muccino L'estate addosso e nella serie Tutto può succedere.La svolta è arrivata nel 2018, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di protagonista (Giovanni Garau) inItalia. Nel 2020 diventa il protagonista di, la serie Netflix ispirata a 3 metri sopra il cielo. Lì interpreta Ale, un ragazzo molto ribelle ed ex campione di motoChi è? Età,, ...

