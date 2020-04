Case di riposo: ipocrisia all'italiana (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sarà la quarantena, sarà l'età, sarà che questi giorni mi sono sembrati perfetti per riflettere, per capire, per approfondire, che vedo o mi pare di vedere le cose in modo più chiaro e lucido e quindi…. Una di queste è la triste ( e criminale ) storia dei vecchi morti nelle Rsa, che starebbero per Residenze sanitarie assistenziali o meglio, nel gergo comune “Ospizi e Case di riposo”. di Umberto Fausto Silvestri (Foto di Dire) Nelle quali ed ormai è cronaca, si sono concentrate la maggior (...) - Attualità / Anziani, , Casa di riposo, Quarantena, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Coronavirus : a Brescia boom di denunce sulle morti in case di riposo

Coronavirus - “in Spagna oltre 15mila morti nelle case di riposo”. E scattano le inchieste. Il sindacato : “C’è stata assenza di protezioni”

Morti in case di riposo Toscana/ Almeno 189 per Coronavirus - è "guerra" Regione-Rsa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sarà la quarantena, sarà l'età, sarà che questi giorni mi sono sembrati perfetti per riflettere, per capire, per approfondire, che vedo o mi pare di vedere le cose in modo più chiaro e lucido e quindi…. Una di queste è la triste ( e criminale ) storia dei vecchi morti nelle Rsa, che starebbero per Residenze sanitarie assistenziali o meglio, nel gergo comune “Ospizi edi”. di Umberto Fausto Silvestri (Foto di Dire) Nelle quali ed ormai è cronaca, si sono concentrate la maggior (...) - Attualità / Anziani, , Casa di, Quarantena, Coronavirus

fanpage : Dopo la strage di anziani, Regione Lombardia è tornata a chiedere alle case di riposo di accogliere pazienti… - pfmajorino : In #Lombardia aumentano i morti. E #Fontana e c. dicono che rifarebbero tutto ma soprattutto non intervengono in… - riotta : Una delle tante verità che #coronavirus ci ha svelato crudele è che le 'case di riposo' sono ghetti per anziani di… - CelebreSco : @Domenic70913295 Sicuramente molti sono morti per patologie pregresse, il cui peggioramento è stato comunque favori… - Antonio37284155 : @pietro_nurra @maxdantoni È folle! Se poi, come capitato in Sardegna, i focolai sono stati gli ospedali che hanno… -