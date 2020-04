Cancellati i Gp di Germania | Olanda e Finlandia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L'emergenza coronavirus colpisce ancora il Motomondiale. FIM, IRTA e Dorna hanno infatti annunciato la cancellazione di altri tre Gran Premi:. La gara del Sachsenring si sarebbe dovuta tenere dal 21 al 23 giugno, mentre lo storico GP di Assen (26-28 giugno) salta per la prima volta dal 1949, primo anno del Mondiale. Laaveva fatto la sua ricomparsa nel Campionato dopo 38 anni di assenza, ma dovrà ancora aspettare non si correrà dunque sul nuovo KymiRing.anche gli eventi di MotoE, Rookies Cup e Northern Talent Cup.Da calendario, la prima data utile per la partenza del Mondiale è quella del 9 agosto, quando è in programma il GP della Repubblica Ceca sulla pista di Brno. Queste le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "E' con grande tristezza che annunciamo la cancellazione di questi tre importanti ...