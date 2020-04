Buschini: da Fdi falsità, Consiglio Lazio il 7 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Dispiace leggere le affermazioni della consigliera Colosimo, in quanto esse non corrispondono ne’ alla realta’ dei fatti e neppure alle intenzioni di questa presidenza”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “La consigliera Colosimo probabilmente non sa – afferma Buschini – o fa finta di non sapere, che nella giornata di ieri si e’ svolta la capigruppo che ha programmato le tappe del rientro fisico nell’aula. Faccio comunque notare che in queste giornate c’e’ stato un lungo e intenso lavoro svolto nelle commissioni consiliari, e ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questa emergenza, convocate in modalita’ videoconferenza.” “Nel caso di specie ricordo alla consigliera che si e’ svolta il 20 aprile scorso una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Dispiace leggere le affermazioni della consigliera Colosimo, in quanto esse non corrispondono ne’ alla realta’ dei fatti e neppure alle intenzioni di questa presidenza”. Lo dichiara in una nota il presidente delregionale del, Mauro. “La consigliera Colosimo probabilmente non sa – afferma– o fa finta di non sapere, che nella giornata di ieri si e’ svolta la capigruppo che ha programmato le tappe del rientro fisico nell’aula. Faccio comunque notare che in queste giornate c’e’ stato un lungo e intenso lavoro svolto nelle commissioni consiliari, e ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questa emergenza, convocate in modalita’ videoconferenza.” “Nel caso di specie ricordo alla consigliera che si e’ svolta il 20 aprile scorso una ...

