Brunello Cucinelli sostiene una ricerca sulla fine del lockdown (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un’équipe dell’Università di Perugia guidata dalla Prof.ssa Antonella Mencacci e che vede coinvolti, tra gli altri, ricercatori di fama internazionale come Paolo Puccetti, Daniela Francisci e Fabrizio Stracci, ha dato il via a uno studio finalizzato all’individuazione delle migliori strategie diagnostiche e gestionali per assicurare, durante la cosiddetta fase 2, l’elaborazione di un modello per la ripresa delle attività lavorative nella massima sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, delle loro famiglie e della comunità. La Prof.ssa Mencacci ha spiegato: «La ricerca verrà eseguita in collaborazione con l’Azienda Brunello Cucinelli che rappresenta da sempre un esempio di applicazione di principi etici e morali nel mondo del lavoro e pone le basi per il conseguimento di risultati significativi, come la tempestiva ... Leggi su gqitalia Brunello Cucinelli una collezione dedicata alla famiglia su Mytheresa

