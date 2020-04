Auguri ad Uma Thurman: mezzo secolo per la Black Mamba (Di mercoledì 29 aprile 2020) Uma Thurman compie 50 anni. mezzo secolo portato con l’eleganza che si addice al suo nome, omaggio alla divinità indù della bellezza e della luce. La star di Hollywood, nata a Boston il 29 aprile del 1970, viene da una famiglia fuori dell’ordinario: la nonna, una baronessa svedese, ha una statua in suo onore nel porto della città di Trelleborg. La mamma, ex modella e psicoterapeuta, è la baronessa Nena von Schlebrügge. Il padre, Robert Thurman, professore di religioni orientali alla Columbia University, è stato il primo occidentale a essere ordinato monaco tibetano buddista. All’inizio della sua carriera l’attrice sperimenta ruoli drammatici: è la moglie di Henry Miller nel cupo ‘Henry e June’ di Philip Kaufman, poi la ragazza contesa da Robert De Niro e Bill Murray ne ‘Lo sbirro, il boss e la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 29 aprile 2020) Umacompie 50 anni.portato con l’eleganza che si addice al suo nome, omaggio alla divinità indù della bellezza e della luce. La star di Hollywood, nata a Boston il 29 aprile del 1970, viene da una famiglia fuori dell’ordinario: la nonna, una baronessa svedese, ha una statua in suo onore nel porto della città di Trelleborg. La mamma, ex modella e psicoterapeuta, è la baronessa Nena von Schlebrügge. Il padre, Robert, professore di religioni orientali alla Columbia University, è stato il primo occidentale a essere ordinato monaco tibetano buddista. All’inizio della sua carriera l’attrice sperimenta ruoli drammatici: è la moglie di Henry Miller nel cupo ‘Henry e June’ di Philip Kaufman, poi la ragazza contesa da Robert De Niro e Bill Murray ne ‘Lo sbirro, il boss e la ...

