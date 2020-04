Tragedia a Civitavecchia: 40enne trovata morta in casa, mistero sulla sulle cause del decesso (Di martedì 28 aprile 2020) Tragica scoperta questo pomeriggio a Civitavecchia, dove una donna di 40 anni, Fabiola Farini, è stata riversa a terra senza vita all’interno della sua abitazione in zona De Sanctis. La donna non rispondeva alla chiamate della sorella, che, preoccupata, è andata sotto casa sua, senza però ottenere nulla neanche in questo modo. Presagendo qualcosa di brutto, si è quindi rivolta ai carabinieri, i quali con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso per entrare nell’appartamento. Davanti ai loro occhi si sono trovati il corpo della donna, riverso a terra, pare con delle tracce ematiche. La salma della giovane donna è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferito a Roma all’istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove verrà effettuato l’esame autoptico, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 aprile 2020) Tragica scoperta questo pomeriggio a, dove una donna di 40 anni, Fabiola Farini, è stata riversa a terra senza vita all’interno della sua abitazione in zona De Sanctis. La donna non rispondeva alla chiamate della sorella, che, preoccupata, è andata sottosua, senza però ottenere nulla neanche in questo modo. Presagendo qualcosa di brutto, si è quindi rivolta ai carabinieri, i quali con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso per entrare nell’appartamento. Davanti ai loro occhi si sono trovati il corpo della donna, riverso a terra, pare con delle tracce ematiche. La salma della giovane donna è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferito a Roma all’istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove verrà effettuato l’esame autoptico, per ...

