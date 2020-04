Si può andare nelle seconde case dal 4 maggio solo se si ha la residenza? (Di martedì 28 aprile 2020) Ieri la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha spiegato che il divieto di andare nelle seconde case è ancora in vigore, mentre Palazzo Chigi ha precisato che la norma sul divieto di recarsi nelle seconde case era in ogni caso contenuta nell’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo scorso. Il Dpcm non l’ha annullata e quindi l’ordinanza va considerata ancora in vigore. Si può andare nelle seconde case dal 4 maggio solo se si ha la residenza? L’ordinanza stabilisce: “Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Oggi però il Messaggero ripropone il ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. De Micheli sulle seconde case : “Non si può andare” – DIRETTA

