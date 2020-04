Salerno | denunciato 34enne per spaccio di droga

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata di ieri gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di, nell’ambito dei controlli connessi con l’emergenza Covid-19 hanno intensificato i controlli a carico di soggetti dediti alloed al traffico di stupefacenti, effettuando diversi servizi di osservazione nella vie centrali di questo capoluogo. Durante l’attività gli agenti hanno notato un soggetto che, con atteggiamento furtivo, alla vista degli operatori ha cercato di dileguarsi per sottrarsi al controllo di polizia. Dai controlli è emerso che D.M., di 34 anni, residente a Pontecagnano, è risultato avere dei precedenti di polizia per legge sugli stupefacenti. Durante la perquisizione effettuata a suo carico è stato trovato in possesso di ben otto dosi di cocaina in confezioni ...