Medici tedeschi posano nudi per protesta: "Siamo vulnerabili, mancano protezioni" (Di martedì 28 aprile 2020) Sono stati lasciati “nudi” contro il Coronavirus. E dunque i Medici di base si sono spogliati davvero, in Germania, per sollevare l’attenzione sulla mancanza di mascherine, tute, guanti e materiale protettivo, con cui stanno facendo i conti da settimane, in piena emergenza coronavirus.Le immagini dei Medici svestiti sono state pubblicate sul sito web di protesta blankebedenken.org (“nude preoccupazioni”). “Per curarti in sicurezza, noi e i nostri team abbiamo bisogno di attrezzature protettive”, afferma la campagna sul suo sito web.“La nudità deve simbolizzare che noi senza protezione Siamo vulnerabili”, spiega Ruben Bernau alla rivista specializzata “Aerzte Zeitung”. È lui stesso poi a denunciare di essere ancora sprovvisto del necessario equipaggiamento contro il contagio, insieme al suo team. La campagna ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - medici tedeschi e dentisti francesi protestano nudi online : “Siamo senza guanti - mascherine e camici”

Coronavirus - i medici tedeschi protestano nudi : "Siamo esposti e vulnerabili al virus"

Coronavirus : i medici tedeschi protestano nudi - “siamo esposti e vulnerabili” (Di martedì 28 aprile 2020) Sono stati lasciati “” contro il Coronavirus. E dunque idi base si sono spogliati davvero, in Germania, per sollevare l’attenzione sulla mancanza di mascherine, tute, guanti e materiale protettivo, con cui stanno facendo i conti da settimane, in piena emergenza coronavirus.Le immagini deisvestiti sono state pubblicate sul sito web diblankebedenken.org (“nude preoccupazioni”). “Per curarti in sicurezza, noi e i nostri team abbiamo bisogno di attrezzature protettive”, afferma la campagna sul suo sito web.“Latà deve simbolizzare che noi senza protezione”, spiega Ruben Bernau alla rivista specializzata “Aerzte Zeitung”. È lui stesso poi a denunciare di essere ancora sprovvisto del necessario equipaggiamento contro il contagio, insieme al suo team. La campagna ...

fattoquotidiano : Coronavirus, medici tedeschi e dentisti francesi protestano nudi online: “Siamo senza guanti, mascherine e camici” - HuffPostItalia : Medici tedeschi posano nudi per protesta: 'Siamo vulnerabili, mancano protezioni' - Adnkronos : 'Siamo esposti e vulnerabili', #medici tedeschi protestano nudi - NealaAntinori : RT @HuffPostItalia: Medici tedeschi posano nudi per protesta: 'Siamo vulnerabili, mancano protezioni' - CCuccolini : RT @HuffPostItalia: Medici tedeschi posano nudi per protesta: 'Siamo vulnerabili, mancano protezioni' -