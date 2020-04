Luisanna Messeri sbarca a Pomeriggio 5 e prepara la torta senza | la ricetta tra le risate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 28 aprile 2020) In attesa di rivedere La prova del cuoco, che potrebbe tornare a maggio su Rai 1, i protagonisti del programma Rai passano da una diretta all’altra sui social ma non solo! Oggi ad esempioè stata protagonista della puntata di5 in diretta il 28 aprile 2020. E abbiamo anche scoperto chee Barbara d’Urso sono molto amiche. La loro è una amicizia che dura da oltre trent’anni tanto che la conduttrice di5 ha anche in nomignolo con il quale chiama la! Insomma due amicone che si sono ritrovate in questo periodo particolare a dare anche unainsieme per tutto il pubblico di Canale 5.infatti oggi hato ladella, tra un aneddoto e l’altro! “Le polpette sono come la vita, l’importante è saper dosare” ha detto laprima di ...