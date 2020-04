Lazio | Lotito | «Evitiamo danno grave al sistema calcio | decreto illogico»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Claudio, presidente della, chiarisce la sua posizione riguardo alla possibile ripresa della Serie A Intervenuto ai microfoni del Tg2, il presidente dellaClaudioha nuovamente affrontato il tema della ripresa della Serie A, alla luce dei nuovi provvedimenti del Governo. «Noi partiamo dal presupposto che sappiamo con certezza che il virus non scomparir&a; in poco tempo, al di l&a; di tutto, quello che conta &e; far capire l’importanza del ruolo sociale del. Il rischio economico &e; gravissimo, quel&eperché quell’atleta che svolge uno sport non di squadra si pu&o; allenare, un giocatore dino. Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese o Insigne sul lungomare Caracciolo. La mia posizione &e; sempre stata quella di evitare une irreparabile al...